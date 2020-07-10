雙城論壇將舉行 國台辦：兩岸城市沿正確軌道推進交流 16:442020/07/10 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北上海雙城論壇，將於7月22日以視訊方式舉行，對此大陸國台辦10日表示，兩岸城市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸民眾福祉，共享互利合作紅利。 大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，經上海與台北兩市有關方面商定，「2020上海台北城市論壇」將於7月22日以視頻會議方式舉行。 她表示，多年來，上海和台北在城市建設和治理方面開展交流合作，達成諸多共識，增進了兩地民眾的民生福祉與相互了解。兩岸城市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸民眾福祉，共享互利合作紅利。 (旺報 ) #兩岸 #合作 #城市 #上海 #台北 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 6歲男童模仿App凸眼特效 竟「徒手挖眼球」…左眼外凸險失明 - 兩岸 大陸蝗害！雲南普洱至少10萬畝地受波及 - 兩岸 暴雨肆虐 江西鄱陽湖昌江大堤潰決 洪水漫淹15村 - 時政 香港疫情大反彈 港府下午將宣布學校提早放暑假 - 兩岸 攻美雙航母 東風-26更勝東風-21D - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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