台北上海雙城論壇，將於7月22日以視訊方式舉行，對此大陸國台辦10日表示，兩岸城市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸民眾福祉，共享互利合作紅利。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，經上海與台北兩市有關方面商定，「2020上海台北城市論壇」將於7月22日以視頻會議方式舉行。

她表示，多年來，上海和台北在城市建設和治理方面開展交流合作，達成諸多共識，增進了兩地民眾的民生福祉與相互了解。兩岸城市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸民眾福祉，共享互利合作紅利。

(旺報 )