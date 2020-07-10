看好三倍券上路商機，瓦城泰統集團7月擬再開出2家品牌分店，分別為「瓦城」進駐桃園備受矚目的休閒娛樂新地標─桃園新光影城，和「時時香」落點在具備三鐵共構優勢的南港車站，以「瓦城」、「時時香」及「YABI KITCHEN」為集團拓點主力品牌擴大六都布局，開啟加速展店的計畫，挹注第三季營收動能。

瓦城泰統表示，第3季因應業績持續穩步上升及展店需求預計招募超過300人，集團研發創立八大具國際水準自主品牌，針對下半年拓點已做好充分準備，只要有好的地區即可隨時展店。以集團旗下「時時香」於6／20首度插旗台南西門，擴大六都布局，開啟集團下半年加速展店的計畫，

隨著5月起疫情趨緩，6月政府解封加上適逢端午連假檔期，帶旺聚餐需求，瓦城泰統6月營收回穩達3.92億元，年減縮小至8.74％。5月營收回穩至4.01億元，已較4月增長幅度高達69.58％，6月營收月減2.20％，主要是因為假日天數較5月減少2天營業高峰所致。若擺脫天數基期的干擾，自5月以來，集團營收表現持續逐月回升。

集團端午四天連假來店用餐人潮明顯回籠，來客人次達14.4萬人，恢復去年來客水準；同時，針對端午佳節再次推出超人氣「泰式蝦醬肉粽」與全新泰式熱甜粽獲消費者好評，銷售表現較去年成長14％，雙雙帶動營運回溫，前6個月累計營收達21.27億元，由於上半年受疫情影響，累積營收較去年同期減少13.82％，年減幅度已逐月縮小，營運逐漸脫離疫情影響，穩步回升。

(中時 )