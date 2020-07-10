暑假即將到來，加上振興三倍券將發放，不少影城紛紛祭出優惠好康方案，搶攻電影回溫商機。喜樂時代影城這次推出「超清涼方案」，自7月15日起，影迷出示喜樂時代影城會員卡，只要10元，即可加碼贈送任一口味冰淇淋（一球80g），限量1000球搶購請早。

另外影城也推出「米奇振興藝FUN組」，除了內含2D電影票、飲料、點心等，還擁有超可愛米奇爆筒；而「雙人振興藝FUN組」等，同樣讓兩人同行的觀眾「賺很大」，上述價格除了便宜實惠，也能讓消費者暢快享受暑假好時光。

台灣目前疫情趨緩，7月電影逐漸強檔回歸，像是10日上映的暑期動畫代表《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》、15日韓國火紅代表《屍速列車：感染半島》、15日青春熱血經典《打噴嚏》等好片都接連上映。

喜樂時代影城在疫情期間，除了每週都引進各國新片在台上映，民眾也毋須擔憂環境安全問題，包括影城定時消毒、全面安檢過程仍持續進行，替前來欣賞電影的觀眾，打造安全且舒適的環境。

(中時 )