網友留言回應李四川臉書貼文。(取自臉書)

前高雄市長韓國瑜被罷免後，許多原韓市府團隊成員也都隨著韓國瑜卸任離開高雄。在韓國瑜卸任後，沉寂一段時間的前高雄市副市長李四川，今(10日)首度在臉書上發表動態，吐露人生感悟，並吸引許多網友留言，表達對李四川的想念。

李四川在臉書上表示，108年12月1日他應「華藏淨宗學會」之邀，返回母校岡山農工參加「祭祖大典」，學會送給他淨空大法師的「老人言」，而他最近剛好有閒，認真拜讀，收穫良多，想和大家分享心得，並附上一段文字，「生活在感恩的世界：感激斥責你的人，因為他助長了你的定慧；感激絆倒你的人，因為他強化了你的能力；感激遺棄你的人，因為他教導了你應自立；感激鞭打你的人，因為他消除了你的業障；感激欺騙你的人，因為他增進了你的見識；感激傷害你的人，因為他磨練了你的心志；感激所有使你堅定成就的人」。

有網友留言回應，「這幾句真的是有智慧的話，很想念川伯。祝川伯一家人安好」、「看到我們高雄鋪好的馬路又恢復挖挖補補，就特別想念韓市長跟川伯」、「川伯，好想你和韓市長啊」、「想念您，川伯」。

(中時電子報)