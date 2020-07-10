暑假即將開始，基隆攜手英語線上教學平台，引進外籍教師線上真人即時教學英文講堂，免費提供基隆市高中、國中、小學每人1個月線上真人英語線上課程，讓學生能夠利用暑假期間，安心地在家學習，市長林右昌10日指出，課程依照各學齡開班授課，這也是送給在地學生最實用的「暑假禮物」，讓所有孩子以科技實現英語學習無落差。

林右昌指出，現今英語教育與過去不同，除學校端把軟硬體設施與教學師資，全面布設提升之外，基隆市中山高中、東信、長興國小設置英語村，南榮國小成立情境教學教室是示範場域，讓同學仿彿置身國外，在沉浸式環境學習語文，對英語沒恐懼，才能學得更好。

林右昌表示，透過線上數位教學課程，和遠端外籍教師生動有趣對話互動，這與過去呆版、刻版教授方式不同，要打瞌睡也很難，讓孩子不害怕英文，樂於學習，就跟學母語一樣自然，他強調，近年在教育處與各校師長齊努力，基隆英語教育，無論在環境師資或數位教學，大幅進步，部分領域還比台北、新北市更向前進一步。

教育處長林祝里表示，學生只要使用電腦、筆電等平台登入，就能夠挑選課後時間上課，另外，教育處為暑假更特別拍攝一系列8部營養教育影片，放在教育處YOUTUBE頻道中，讓孩子放暑假也可接收正確營養知識與觀念，提升國際競爭力，成就港都孩子，拓展國際視野。

(中時 )