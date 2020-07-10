玉山銀行長期投入金融創新，致力提供顧客最佳的金融體驗，榮獲《Cheers雜誌》2020年「品牌數位好感度」最喜歡／最欣賞的銀行第1名，顯示玉山在金融科技的發展深獲得顧客的肯定。

玉山銀行表示，大家提到數位金融可能會想到主要是年輕人及小資族使用，但近年來玉山深耕數位金融服務，發現專業人士及高資產顧客也高度倚重數位金融來滿足隨身、隨時、隨地的金融服務，因此玉山從顧客導向出發，也隨著顧客的需求發展差異化、高資產、高技術的金融專業。舉例來說，藉由玉山全國首創提供行動外幣大額交易服務，顧客只要完成手機憑證綁定，當單筆或單日累計換匯新臺幣50萬以上交易時可透過指紋、刷臉、或圖型密碼一秒完成電子簽章，搭配財富管理「理財快易通」一鍵確認投資部位、企業主「行動CEO」掌握資金調撥及「小型企業貸款額度利率評估」，滿足高資產顧客的全方位需求。

「品牌數位好感度」由《Cheers雜誌》和EOLembrain東方快線網絡合作，於2020年透過網路調查25~40歲的數位原生代和數位新移民等群眾。調查結果顯示，產品或服務的實際體驗良好，是顧客提高品牌喜好度的關鍵因素。玉山長期投入數位金融發展，自金管會開放Bank 3.0業務以來，根據銀行局公布的最新數據，在線上房貸、線上信貸、線上辦卡、線上簽帳分期、線上信託開戶等業務多數為第1名或前3名。目前玉山在線上申辦信用卡、貸款、理財等業務量均超過總量六成，其中線上辦理外幣定存或買賣外幣更高達總交易筆數的九成。

玉山的經營績效獲得國際肯定，近期獲頒全球金融《Global Finance》2020年「台灣最佳銀行」大獎，並入選英國銀行家雜誌《The Banker》全球品牌調查排行榜，蟬聯台灣銀行業「品牌價值第1名」。展望未來，玉山將持續打造全方位的創新產品與服務，深化數位會員經營，提供顧客更美好的服務體驗。＊＊＊

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