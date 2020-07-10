2018年1月正式上線的LINE購物服務，今（10）日宣布將在7月15日正式推出LINE購物App，以及購物護照，升級用戶透過LINE在線上購物的體驗，並且打造VIP專屬四大特權，要將用戶綁在LINE購物裡！為了搭上振興三倍券潮流，LINE也宣布自7/15至8/11期間打造專屬購物節，期間將灑出3億點數紅包，消費者可把握機會。

LINE台灣電子商務部資深副總經理 顧昌欣。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

針對LINE購物獨立發展出單一App，LINE台灣電子商務部資深副總經理 顧昌欣指出，目前LINE購物每月不重複用戶來到1200萬。基於用戶的回饋，期待使用LINE購物消費時能擁有更單純、直覺的購物體驗，因此特地打造了LINE購物App。即日起已在Android、iOS雙平台上線。對此，LINE也特地打造了四大專屬功能，要讓用戶能夠享受更好的購物體驗。

一、價格追蹤：在LINE購物搜尋或瀏覽喜愛的商品，點擊「點我省更多」，可以查看商品歷史價格波動，幫助消費者掌握最佳買點 ; 也可同時搭配使用跨平台搜尋比價功能。

二、降價通知：除了鎖定喜愛的商品，LINE購物還開設了商品降價通知服務，消費者可透過訂閱商品的降價通知（LIN購物ＡApp以及LINE購物官方帳號都會推送通知），不需要等到大型電商檔期，看見心動的降價優惠就可行動。

三、商店加碼：在全新 LINE購物APP介面上，每個店家或平台皆會清楚標示各式加碼或是獨家折扣碼，只需動動手指訂閱喜歡的商店，待該商店有加碼回饋時，LINE購物官方帳號將即刻同步推播提醒。

四、優惠整合：LINE購物所有店家、品牌介面皆會整理出各自的加碼、折扣碼、活動資訊、支付優惠等訊息，讓消費者一目瞭然、一次把優惠用好用滿！

LINE購物護照隆重推出 打造VIP專屬體驗

除了宣布LINE購物獨立的App之外，LINE也將從7/15正式推出「購物護照」功能。內容就是LINE購物VIP資格，使用者不需要花費任何金額，可一鍵升級。開通之後就可擁有四大特權，包含：

一、購物特權：LINE定義這項功能是「不定期出奇蛋」。LINE購物將不定期發出「點數紅包」，用戶可前往 LINE購物護照任務中心依照指定流程領取，有機會獲得隱藏版的加碼回饋與商品優惠；凡開通LINE購物護照，即有機會獲得 LINE POINTS 50點點數紅包。

二、好友特權：好友福利社！凡推薦好友開通LINE購物護照，即有機會獲得 LINE POINTS 5點，最高可獲得100點，立刻揪朋友一起來完成任務。

三、生日特權：生日許願池！用戶一旦開通 LINE購物護照，並填寫生日資訊，LINE購物將會為每月壽星送上專屬好禮；七月上線全民同慶，凡於活動時間開通LINE購物護照即可免費下載「松尼奇尼12星座口頭禪」貼圖。

四、兌點特權：點數放大鏡！開通 LINE購物護照試手氣，用戶可於活動時間（7月22日至8月11日止）使用 LINE POINTS 1點兌換抽獎機會，並前往 LINE酷券官方帳號求財運，將有機會獲得最高1點放大3,000倍的好運氣！此外，於7月22日當日還有限量兌換的1點抵3元，用 LINE POINTS點數兌換電子禮券的活動，喜愛 LINE POINTS 的用戶，絕對不能錯過點數價值放大3倍的好時機。

狂撒LINE POINTS 3億點點數紅包不手軟

隨著 LINE購物全新獨立 APP 和 LINE購物護照上線，LINE購物也將於7月15日至8月11日展開為期28天的專屬購物節，更預計於下半年撒出 LINE POINTS 3億點點數紅包，要讓所有 LINE 用戶都能感夠「先LINE購物 再購物」的行動購物體驗！7月15日至8月11日優惠活動包含：

一、Apple官網上線：歡Apple官網加入 LINE購物的行列，今（10）日推出全天候24小時限時優惠活動，消費者透過 LINE購物前往 Apple 官網消費，即可獲得 LINE POINTS 10％點數無上限回饋（部份商品除外，詳見LINE購物網站說明）！

二、一天一限量熱銷商品50% 點數回饋：於活動期間，用戶凡購買「每日限量體驗商品」最高可獲得LINE POINTS 50%回饋。

三、千萬驚喜點數紅包：於活動期間，每週二、三、四上午11:00-12:59點擊活動 BANNER，即有機會抽中面額50、888、1688點的 LINE POINTS點數紅包。

想感受更好的LINE購物體驗，到Google Play Stotre或是App Store下載LINE購物App吧！

(科技)