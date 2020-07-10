隨著各國解封，需求回溫，炎洲（4306）6月營收11.12億元，月增10.10％；新洲全球（3171）受惠台灣區網路銷售渠道經營有成及優化產品組合，6月營收1.29億元，月增9.32％。

展望後市，炎洲表示，第三季開始膠帶需求將會呈現較大成長，搭配旺洲開發推出的新北林口成屋案「旺洲極品」之餘屋持續銷售，強化收益能量。

新洲全球下半年台灣區延續投入電商渠道開發與市場擴張，亦將加強利基產品之開發與導入，業績、獲利蓄勢推進。

炎洲指出，膠帶本業前5月因新冠肺炎影響，業績下滑，然而就未來訂單而言，5月將會是今年谷底，6月已觸底反彈。雖膠帶1~5月業績稍微下滑但在聚焦核心產業、專注主要產品、砍掉虧損單位的減法經營理念，整體膠帶毛利已大幅提升。上半年即使未含寧波廠的業外處分利益下已可達到轉虧為盈。

營建業務部份，台灣房地產市場自去年下半年開始逐漸好轉，今年更是由於市場資金充沛、利率低等因素，讓房地產景氣出現久違的榮景。營建業務旺洲開發目前已推出的新北林口成屋案「旺洲極品」之餘屋也正持續銷售中，有助增添營收貢獻。

(工商 )