叫我第一名！全球自行車龍頭廠-巨大（9921）集團受惠歐、美自行車與電動自行車持續熱銷，在經銷商強力拉貨填補超低庫存水位下，帶動6月合併營收高達75.7億元、大幅成長55.1％，不僅創下今年以來單月營收新高、更創下同期營收歷史新高！巨大集團在第二季營收大幅成長追趕下，上半年集團合併營收高達330.1億元，營收也由負轉正、年增7.6％。

在營收表現亮眼下，巨大集團今日盤中股價最高站上290元、續創波段新高；收盤價289.50元、上漲了2.5元，成交量逼近1,300張。

巨大集團表示，延續5月份銷售佳績，巨大集團自有品牌自行車及電動自行車6月份在全球市場銷售續創佳績。三大主要市場以原幣值計算，捷安特美國公司6月份銷售業績再創新高、年成長40％；捷安特歐洲公司因電動車熱銷，帶動6月份整體營收激增1.4倍；捷安特中國公司也持續成長，6月銷售業績大幅成長43％。

巨大集團強調，後疫情時代，民眾以自行車、電動自行車代步及運動休閒的需求大幅增加; 為鼓勵民眾騎車，歐洲國家陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，也積極增設自行車道，讓騎乘環境更友善，上述原因均讓歐、美自行車零售市場大幅成長。

(工商 )