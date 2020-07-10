振興也要振心，疫情趨緩景氣逐步回溫，HAPPY GO關懷公益團體，即日起於官網的「陪你一起走」公益愛心捐點平台推出捐款新功能，方便全台千萬卡友不只可以捐點，也可以透過捐款方式幫助公益團體一起度過後疫情時代。同時為擴大公益服務對象，新增「瑞信兒童醫療基金會」為公益捐點合作夥伴，呼籲卡友一起關懷和幫助急重症病童。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，上半年受疫情影響，各行業景氣低迷，我們也關注到公益捐點的狀況顯著下滑，3月隨即利用「防疫不忘公益」的主軸與卡友溝通，發現捐贈點數總量雖不如以往，但捐點人數卻較去年同期成長3成。

在目前各行業喊出振興經濟的同時，HAPPY GO也希望能扮演協助公益團體走出募款寒冬的角色，推出全新的捐款功能，讓卡友即使在點數不足的情況下，仍能發揮愛心做公益。今年更積極與不同的公益團體進行深度合作，透過計劃幫助不同層面的弱勢孩童，更希望讓「陪你一起走」公益捐點平台成為最有效傳散各項公益計劃的平台，發揮企業拋磚引玉、讓愛加倍的效果。

HAPPY GO長期深耕公益，2007年推出全台首創的「陪你一起走」愛心捐點平台，10多年來攜手多家公益團體，串聯起點數與各公益團體的需求。即日起，HAPPY GO將長期關注急重症病童的「瑞信兒童醫療基金會」納入捐點平台的全新公益合作夥伴。此外，10／18日瑞信兒童醫療基金會將舉辦「2020 HAPPY RUN 為兒童友善醫療而跑」路跑活動，歡迎全民一起為公益而跑。

(中時 )