新光保全多角化經營，旗下誼光國際叭叭房自7月1日起開始經營頭份市公有路邊(外)停車場，包括「路外停車場委託經營管理」、「路邊停車場開單服務規劃」、「停車場設計／施工／興建規劃」等服務，因應未來趨勢，叭叭房停車場管理將逐步邁向全自動無人化經營，並採用內建GPS和車牌辨識系統設備，提供車主最優質的服務。

誼光總經理簡德雄表示：除了駐衛警保全本業之外，持續拓展「建築物管理維護服務」、「大樓電機空調管理」、「大樓清潔美護服務」、「誼光家事居家清潔服務」及「迷你倉儲」等，為客戶提供專業、安全、負責及高品質之全方位服務。

簡德雄表示，此次苗栗公有路外及路邊收費停車場標案是誼光第一次進駐至苗栗拓展停車場業務，將以叭叭房商標持續對於此塊經營深耕，並提供一個具有未來性的停車場整合服務，希望開創全新的服務模式，提供貼心舒適的全齡公共空間，並樹立精緻化的服務品質，創造民眾高度滿意的新停車服務，請大家多加利用，親身體驗全新便捷及友善的停車服務。

苗栗縣頭份市公有停車場鄰近商圈又免收費，是許多民眾停車首選，繪設路邊停車格是為方便民眾洽公、就醫、購物等臨停需求的權宜措施，以往的免費造成車輛長時間的停放或遭廣告車、廢棄車輛長期佔用，導致有臨停需求者一位難求的窘境，考量使用者付費的公平原則，規劃實施收費管理制度。

頭份市公有路邊(外)停車場，此標案共計3773個停車位，分別為37個大型車停車位、1599個小型車停車位（含40個身心障礙者專用停車位及10個婦幼停車位）、2137個機車停車位（含47個身心障礙者專用機車停車位）誼光自民國87年起經營停車場事業，擁有20年以上專業停車場開發規劃及營運管理經驗，在全台已開發了超過40座停車場、6000個停車位，每年服務上百萬車主。

(中時 )