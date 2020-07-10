花蓮羅小妹妹因罹患蜂窩性組織炎，日前跟著舅舅遠赴雲林參加白沙屯拱媽祖進香，為手術祈福。羅小妹妹今天上午順利完成第4次手術，恢復狀況良好，家屬感謝大家為她加油打氣。

6歲的羅小妹妹因左耳罹患蜂窩性組織炎，已經接受3次手術治療，過去每次開刀前，家人都會向家中供奉的媽祖祈福，這次開刀前，舅舅王志剛特別帶著她搭車到雲林，從西螺跟著白沙屯拱天宮媽祖徒步到北港朝天宮，祈求手術順利，昨晚結束3天行程回到花蓮。

羅小妹妹今天進行第4次手術，上午安排第一台刀，院方表示，這次是門診手術，開刀狀況很順利，羅小妹妹狀況也不錯，會再安排回診，評估傷口復原狀況。

院方指出，因蜂窩性組織炎屬皮膚的細菌感染，需長期回診評估傷口狀況，若發現感染就須安排手術。

王志剛接受媒體訪問指出，今天上午進手術房後，約2個多小時就順利開完，羅小妹妹除了頭有點暈暈的，復原狀況很不錯，已經有進食，醫生說體力恢復後就可以回家了，沒想到引起這麼多人關心，很感動也很感謝。

(中時電子報)