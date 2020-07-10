台北上海雙城論壇確定於7月22日以視訊方式舉辦，今年主題為「城市防疫交流與經濟合作」。台北市長柯文哲今(10日)接受《中時電子報》獨家專訪表示，兩岸之間還是有可能有衝突，形容「每天飛機飛來飛去，不小心就按下去」，論壇真正目標是「不可以讓對方覺得絕望，對方覺得你完全沒有溝通機會，就會愈走愈極端」，兩岸還是要保持一個溝通管道。

自從柯文哲2015年在雙城論壇上拋出「兩岸一家親」概念後，質疑柯文哲「親中」的聲浪就沒有停過，如今港版國安法通過，台北市仍然決定續辦論壇。柯文哲接受訪問時感嘆「我們宣布要辦，坦白講壓力也很大」，目前整個台灣反中情緒很高，他在網路ptt上就有外號檳榔、叉燒包、紅心芭樂等，但不辦的話，兩岸完全沒有管道，辦得太用力，又要被說是叉燒包、檳榔等。

019年台北市長柯文哲與大陸國台辦主任劉結一於上海西郊賓館見面，柯文哲暢談此次雙城論壇成果。（林縉明攝）

柯文哲接著抱怨，2017年台北市舉辦世大運時，「有本事你（指民進黨）去談判，你都不去，我讓你用中華民國總統身份上開幕典禮，結果你每天用黑衣人（指世大運閉幕時身穿黑衣TAIWAN字樣的年輕人被憲兵抓走）整我」，後來法院判罰國安局10萬元，那時每天栽贓、抹紅我，搞到全國都知道，但他也沒有能力反擊。

柯文哲認為自己被抹紅，但這次仍決定繼續辦雙城論壇，背後考量點是什麼？柯文哲說，我們還是有很大量的台商在大陸，昆山市就有十萬台灣人。而且「兩岸之間是有可能衝突，每天飛機飛來飛去，不小心就按下去」，他真正目標是「不可以讓對方覺得絕望，對方覺得你完全沒有溝通機會，就會愈走愈極端」，要保持一個溝通的管道。

柯文哲還說，另外就實務上來講，上海還是全中國最先進城市，台北市現在規劃「大數據中心」，不可諱言很多概念也是要抄上海的。

而這次雙城論壇，柯文哲仍然會抱持兩岸一家親的態度嗎？柯文哲說，標準答案是「比兩岸一家仇好」，現在兩岸一直升高對抗，到底下一步要怎麼辦？我們也不曉得。例如美蘇冷戰，美蘇最終還是有交流，而美蘇對抗時，美蘇是沒有經貿往來的，但問題是兩岸目前經貿往來還是這麼密切，政治和經濟不太可能可以切開來，但民進黨現在很難回頭，也轉換不了。

美國白宮前國家安全顧問波頓即將出版的新書披露，美國總統川普用筆尖來形容台灣，柯文哲說，「所以他們讀到波頓的書，不會覺得害怕嗎？」他很久以前曾經說過，台灣就是美國架上的商品，但後來覺得波頓講得話跟他講得一樣。

另外柯文哲多次以台北市長身份赴陸交流，未來是否還會再去交流？柯文哲坦言，「該我去還是會去，但現在被打到有點謹慎，不會每天跑去，但正常交流還是可以維持，有機會去就去」。

(中時電子報)