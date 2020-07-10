民視《無主之子》本週日晚上10點將播出完結篇，重頭戲落在飾演「子涵」的林孫煜豪和周宇柔的感情戲。10日慶功宴上，兩人回憶一幕在海邊的吻戲，被導演虧「吻到無法自拔」，林孫煜豪喊冤笑說「是投入角色啦」，此外兩人笑說因為前面已經拍了整天，肚子太餓，忍不住先吃劇組準備的蔥油餅和蚵嗲，吻的時候「滿嘴都是蚵嗲味，我們的吻很腥」。

另一場周宇柔要幫林孫煜豪在KTV慶生的戲，周宇柔笑說，當時兩人在戲裡已經交往一陣子，想呈現甜蜜的感覺，和林孫煜豪討論加戲，林孫煜豪直說「沒想到她直接親我臉，我整個被電到腿軟」，被大夥狂虧「才親一下就腿軟，要再多練練」，林孫煜豪也自爆，拍吻戲時還被導演虧「吻的太僵硬」，自己則笑說「經驗很少啊，不像宇柔這麼會親」。

林孫煜豪表示，為戲特地先去夜市學如何炸鹹酥雞，差點把手指燙熟。本週播出他和戲裡媽媽李又汝的重逢戲，林孫煜豪透露當時情緒很滿「演完後不知道自己演了什麼」，宛如被「子涵」附身。周宇柔也說，有一場和李又汝的對手戲，「我一看到她就一直哭，導演還把我們眼神隔開」。

李又汝補充，完結篇最後一幕彩蛋，「導演沒有解釋為何要拍，但看完讓人起雞皮疙瘩」。孫綻意外揭露自己從小單親，相隔20年才和父親相見，「那時用身分證找三等親，和父親約在咖啡廳」，忐忑心情像是「隨便一個人進來都是我爸」，而後來也促成父母見面，宛如回到小時候，因此很能理解「無主之子」子涵的心境。

10日《無主之子》舉行慶功宴，包括黃鐙輝、李又汝、胡鴻達、孫綻、李相林、林孫煜豪、周宇柔、蔡承翰、郭雅茹、邵宇匯等人出席，紛紛笑說若收視破2孫綻裸泳，重現戲裡和黃鐙輝全裸洗澡橋段，破3的話全體演員穿比基尼。

胡鴻達戲裡胖到83.6公斤，記者會上卻明顯變瘦，他透露殺青後實施168斷食法，加上積極運動，2個月瘦11公斤，還直接脫掉上衣、秀出六塊肌好身材，讓全場驚呼連連，而出身模特兒的孫綻也不甘示弱，立刻掀起上衣露出結實腹肌比拼，十分養眼。慶功宴前演員群先去捐血做公益，孫綻笑說「我的血立刻衝上來」，李相林直說「這麼會噴喔」，直虧很會「衝」血。

李又汝、黃鐙輝在《無主之子》有精彩感情線。（民視提供）

李相林、孫綻劇中飾演移工CP。（民視提供）

《無主之子》演員郭雅茹（左起）、李又汝、林孫煜豪、邵宇匯。

《無主之子》製作團隊，左起為彭盛青、簡學彬、張智昇、黃志翔。（民視提供）

《無主之子》10日提前舉行慶功宴。（民視提供）

《無主之子》講述越南移工真實故事，播出後收視亮眼，10日劇組提前舉辦慶功宴。

(中時 )