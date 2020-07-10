蔡英文總統祈福之旅，10日赴南投縣的宮廟參拜。（廖志晃攝）

蔡英文總統感恩祈福之旅，10日走訪南投縣宮廟參拜。針對2022年南投縣長選舉問題，蔡英文都未回答；行政院中部辦公室執行長蔡培慧則表示，未來，任何選舉都要選出專業、實在、會做事的人。

蔡英文由國策顧問湯文萬、內政部長徐國勇、蔡培慧及民進黨宗教委員會總召余政憲等人陪同，先後到草屯鎮紫微宮、竹山鎮克明宮及紫南宮，及南投市福順宮參香。

蔡培慧表示，因為政府超前部署，加上全國民眾的積極配合，讓台灣的疫情早日獲得控制，因此，蔡英文總統來到南投感謝神明保佑，接下來要振興經濟，也要大家團結一齊打拚。

紫南宮主委莊秋安表示，因為蔡英文在總統大選前，曾到紫南宮參拜，此次再來是向土地公致謝。在晤談中，大家都沒有談到選舉問題；但她得知紫南宮投入公益，為竹山鎮國中、小學及幼兒園學生繳學雜費，隨即指示內政部長徐國勇，號召其他宮廟響應義舉。

(中時 )