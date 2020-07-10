網美飲料店「被愛衝昏頭」主打布蕾系列飲品，與市場區隔，。（柯宗緯攝）

網美飲料店「被愛衝昏頭」挺進高雄瑞豐夜市一級戰區。（柯宗緯攝）

時序入夏，飲料店市場競爭激烈。網美飲料店「被愛衝昏頭」挺進高雄瑞豐夜市一級戰區，主打布蕾系列飲品，與市場區隔，像是人氣飲品紅心芭樂布蕾，強調紅心芭樂的健康特色，在炎炎夏日相當消暑。搭上店內網美裝潢，可望掀起IG打卡熱。

疫情過後大解封，飲料旺季報到，高市又出現不少新業者，其中，位於大昌二路549號的「頌茶」以及位於南屏路528號「被愛衝昏頭」，已分別於6月10日與7月7日展開試營運。

「頌茶」方面，主打的是布蕾系列的產品，包括有焦糖布蕾招牌鮮奶茶、舊愛布蕾加紅茶以及夏季限定的愛不釋手芒果布蕾飲與貴妃焦糖布蕾等，因為奶泡綿密，口味清爽無負擔，強調以健康為訴求。

「貴妃焦糖布蕾」則採用新鮮的玉荷包製成，完全不使用糖漿，是新創的特色產品。至於芒果相關飲料，則是目前市面上最火紅的產品，其中，一款「芒芒人海遇上你」，即是採用芒果、葡萄柚與椰奶做成，凸顯出新鮮的口感。

另家店「被愛衝昏頭」同步推出布蕾系列的法芙娜可可布蕾紅與焦糖布蕾黑糖珍珠等，並推出有紅心芭樂布蕾等系列，強調紅心芭樂的健康特色，另外，搭配有異國風味系列，如泰式奶茶與港式鴛鴦奶茶，以符合年輕人的需求。

特別的是，「被愛衝昏頭」室內設計大走網紅路線，店面佈置有網紅牆，整體裝潢以粉紅色系為主，為時下年輕人的最愛，成為最適合年輕情侶偕伴消費場所。

業者透露，飲料市場網紅名店越來越多，市場也出現不小的變化，目前，主要有五十嵐、清心為主的單品，以大苑子、麻古為主的水果茶，以及以老虎堂、珍煮丹等為主的黑糖珍珠奶茶，而布蕾系列的則是新興的一股潮流。

店家指出，布蕾源自法國，已有300多年歷史，是個很浪漫抒壓的飲品，而長期以來，布蕾大多是在知名糕點店或五星級飯店才吃得到，但現在飲料店將之融入在飲品中，除洋溢高貴的氛圍之外，也是健康為主的創新流行飲品。

另外，配合疫情的消費新趨勢，此新興的業者也都搭配時下流行的Foodpanda推出外送服務，且試營運期間都有輕飲品的買一送一優惠，依此來看，今年夏季飲料市場勢必又有一場激戰了。

(中時 )