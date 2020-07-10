苗栗少年觀護所為鼓勵收容少年們拓展視野學習新知，特別安排苗栗市老窩咖啡館帶領少年們學習沖煮咖，從選豆、研磨到萃取咖啡，讓每位少年品嘗自己沖泡的咖，體會點滴人生。

苗栗少年觀護所自今年5月起，與苗栗縣觀護協會、毒品防制中心及學生校外生活輔導會合作，每月舉辦不同主題的「多元課程服務方案」，運用「體驗式學習團體模式」，引導收容少年們透過認知、感受，學習建構知識及價值探索，本課程所需經費由後龍鎮萬善祠(百姓公)、三峰旅行社、岳林書局等民間團熱心全額贊助。

7月安排的是「回甘人生_咖啡研磨沖泡」課程，由苗栗市老窩咖啡館江貫宇店長帶領少年們學習沖煮咖啡，教導如何細心選豆、研磨到用心萃取咖啡，並讓每位少年品味自己沖泡的咖啡，體會苦中回甘所帶來的心靈滿足，感悟醇香中的點滴人生，勉勵少年要懂得珍惜與感恩，希望正面能量的種子，可深植在他們心中。

(中時 )