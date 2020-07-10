參加谷關線「台灣觀巴」到谷關泡好湯，贈送「台灣LV茄芷袋」及「無染隨手方巾」。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

「梨山幸福巴士2日遊」遊程安排參訪梨山賓館宮殿式飯店。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

為振興觀光產業，鼓勵國人選擇「台灣觀巴」出遊，遊客只要參加參山國家風景區管理處轄內5條台灣觀巴路線，即加碼贈送潮流台灣觀巴限定版「台灣LV茄芷袋」及「無染隨手方巾」，更可搭配「2人同行1人免費方案」，歡迎遊客乘坐台灣觀巴輕鬆體驗參山之美。

「台灣觀巴」提供自由行旅客友善便捷的交通旅遊服務，行程囊括全台熱門旅遊路線。全程採預約制，不必自己開車，不必煩惱迷途、塞車，充分悠然欣賞沿途風光，還可以享受一路上專人服務及導覽解說，具有1到4人低成行人數即可出遊，不用擔心人數不足不能出團。

參山處轄內獅頭山風景區、梨山風景區及八卦山風景區景色秀麗，彙集中部豐富的自然、人文及產業資源，尤其「苗栗南庄客家風情1日遊」、「客家酒莊、谷關1日遊」、「武陵農場舒壓之旅1日遊」、「福壽山花果雲霧之旅2日遊」及「梨山幸福巴士2日遊」等5條台灣觀巴路線，都是經過精挑細選、內容相當豐富。

處長柯建興表示，遊客只要報名參山轄內5條台灣觀光路線，加碼贈送限量台灣觀巴茄芷袋與無染隨手方巾。此外，9月20日前參加「客家酒莊、谷關1日遊」，更可搭配「溫泉中台灣·幸福靚好湯」好禮抽獎活動，上網完成登錄即就有機會得到價值10萬元的國際名牌鑽石項鍊！

配合梨山蔬果產季，「武陵農場舒壓之旅1日遊」更贈送期間限定採果行程。7月1日至10月31日止，交通部觀光局推出本國遊客參加台灣觀巴半日、1日遊共73條路線，2人同行1人免費，不分平假日皆可適用，優惠名額有限，建議遊客先在台灣觀巴官網查詢優惠路線，直接向各路線承辦旅行社報名。

(中時 )