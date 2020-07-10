韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠消費者回籠、展店效益挹注，2020年6月淡季營收持穩高檔，帶動第二季合併營收逆勢「雙升」、連2季改寫新高。展望後市，在振興優惠措施激勵、拓展店外商機、持續展店多軌並進下，可望持續挹注下半年營運成長動能。

豆府2020年6月自結合併營收1.52億元，雖月減5.05％、仍年增達24.93％，創同期新高、歷史第3高。帶動第二季合併營收3.91億元，季增2.66％、年增17.01％，連2季改寫歷史新高。累計上半年合併營收7.73億元，年增18.1％，續創同期新高。

豆府表示，雖然6月適逢聯考季節及延繳稅款期間，屬於民生消費淡季，但受惠台灣新冠肺炎疫情控制得宜，消費者外出用餐意願及頻率顯著回升，每逢假日各觀光地區及賣場人潮湧現，帶動集團各門市營收均獲得不錯成績。

此外，豆府6月在端午連假期間連展3家新店，其中定位中高端、主打韓式直火燒肉的新品牌「姜滿堂」獲得消費者熱烈迴響，有機會在每年規模達百億的燒肉市場上搶得一席之地，相信新展門市可望為營運挹注成長動能。

因應政府「振興三倍券」即將發放，豆府規畫3倍加碼促銷活動，15日起至集團內任一品牌消費滿1000元，即贈價值3000元的「豆府加碼三倍券」，使用現金、刷卡、振興券結帳均適用，看好便利有感的加碼回饋，將提升消費者回流用餐、帶動業績提升。

同時，豆府也積極拓展店外商機，集團店內超人氣的韓式泡菜，已於6月底於超商通路上架銷售，開賣2周便創下熱銷1萬瓶佳績，可望挹注營運成長動能。展望後市，隨著台灣疫情穩定，豆府下半年將持續積極評估展店，帶動全年營收及獲利成長。

(時報資訊)