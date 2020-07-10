盛弘(8403)6月合併營收3.5億元，年增34.31%。公司指出，台灣疫情趨緩並解封，政府推動防疫新生活，防疫物資需求持續，本業醫藥流通事業部、躍獅連鎖藥局以及旗下熔噴布大廠敏成持續挹注，且民眾生活恢復正常，醫療及健診人數逐漸回流，帶動盛弘6月營運再成長；上半年合併營收17.9億元，年增16.59%。

儘管全球疫情並未停歇，然台灣防疫有成且全面解封，政府倡導防疫新生活，民眾在外出時更重視清潔衛生，保健及防疫產品需求不減，帶動盛弘醫藥流通事業部及躍獅連鎖藥局營運穩步發展。

另一方面，在解封後民眾生活恢復正常，醫療及健診人數逐漸回流，健康管理部門如健檢及健康管理之營運陸續恢復，旗下精準健康公司及哈佛健診除高階健檢外，亦推出多項基因檢測服務，目標預防醫學市場，將預防治療的時間提前至未發病階段。

在後疫情時代，盛弘持續佈局醫療價值鏈的數位轉型，以及整合升級，期以專業醫療服務領先國內產業地位，積極迎向大健康產業的發展新趨勢。

(時報資訊)