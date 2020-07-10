台灣線上零售業龍頭—富邦媒momo(8454)6月合併營業收入為54.7億元，年增35.5%，再創歷年同月新高，累計第2季合併營收為158.32億元，季增4.81%，瞄準暑假及振興券商機，momo《全球購物祭》暖身慶自即日起至7月13日登場，可望為7月營收增添動能。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，6月合併營收約54.7億元，年增35.5%，再創歷年同月新高，累計1至6月合併營收約309.4億元，較去年同期成長31.4%，亦創歷年同期新高。

富邦媒表示，6月網路購物優異的表現來自momo《618年中大促》強勢助攻，年中慶為零售通路上半年最大購物盛事，momo以「品牌力」、「優質回饋」、「互動性」三大要素吸引買氣，不僅在逾10天的檔期活動推升業績年增逾50%，更創下6月18日單日業績達5.8億元的佳績，加上防疫新生活逐漸回溫的「戶外休閒商機」，以及「端午節慶美食商機」，亦是點燃6月買氣的重要引信。

就各業務來看，6月網路購物年增率約42.8%，且已連續5個月超過全公司營業額的90%；行動購物年增55.9%，業績佔比達71.4%。而五大品類均衡發展，包括健康休閒、3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品皆超過30%的成長。

隨著7月暑假到來，為滿足國人因疫情無法出國購物，momo《全球購物祭》暖身慶自即日起至7月13日登場，活動除集結全球百大品牌dyson、3M、雙人牌、wedgwood、舒味思等下殺5折起；還有國際品牌振興券，百萬折價券讓消費者現領現折不手軟；每日09:05、15:05還有momo紅包大方送，最高777元等你來搶，momo也號召消費者一同參與「環遊世界賺momo幣」活動，7月10日至7月17日天天玩遊戲最高送85元momo幣。

(時報資訊)