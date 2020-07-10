美時(1795)6月自結合併營收突破10億大關，為10億5224萬元，年成長逾48%，再創今年新高，第2季自結合併營收逾27億元，較去年同期大幅成長43%、創歷史次高。

美時表示，6月外銷業務與亞太區域業務表現亮眼，除了重磅產品維持領先成長，新市場的拓展策略亦開始發酵、注入營收貢獻；其中，戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片客戶在美國市佔的穩定領先，持續強化外銷業務的成長動能。

在亞太區域市場方面，韓國市場減重產品Qsymia在5月份更進一步在當地前五大減重產品，包含傳統用藥及新一代處方取得領先地位，帶動後續營收表現；此外，除了整併東南亞市場的營收貢獻外，美時本月在大陸市場部分授權品項的進度亦有所斬獲、故有權利金收入的認列，為亞太區域市場成長動能再添新血。

美時第2季自結合併營收亦表現亮眼，達27億286萬元，較去年同期大幅成長43%、亦較前一季增加約38%。

(時報資訊)