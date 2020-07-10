AOI(自動光學檢測)設備廠—由田(3455)6月合併營收為2.07億元，較上月成長18.25%，呈現逐步回升趨勢，累計第2季合併營收為4.89億元，季增1倍，目前5G對整體市場拉抬作用逐步發酵，由田新產品計畫可望於下半年陸續收割，公司將優化產品組合，以提升整體產品毛利率、審慎樂觀看待下半年營運。

由田第1季營運因新冠肺炎疫情停工與邊境管制，相關配套設備延後安裝，導致原訂單出貨稍有放緩，單季稅後虧損1602萬元，單季每股淨損為0.27元，不過隨著疫情受到控制，目前延遲現象已緩解，過去累積延後訂單已陸續回復正常出貨，帶動由田6月合併營收回升至2.07億元，累計前6月合併營收為7.35億元，年減43.01%。

由田表示，目前5G對整體市場之拉抬作用逐步發酵，由田新產品相關計畫皆依原定排程順利進行中，上半年強化研發可望於下半年陸續收割，下半年營收後勢看好，預期將延續回溫走勢。

除營收可望回溫，由田表示，公司亦著重於優化產品組合，藉以提升整體產品毛利率、平衡產業對公司營收的波動，審慎樂觀看待下半年營運。

由田今年將配息3元，以7月10日收盤價49.5元計算，現金殖息率約為6.06%。

(時報資訊)