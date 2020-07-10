全球疫情緩解，短期需求爆發，記憶體模組廠十銓(4967)單月營收首度突破10億元，6月營收10.54億元，較5月大增86.59%，亦較去年同期成長73.05%，並挹注2020年1~6月合併營收為37.07億元，亦同創新高，並較2019年同期翻揚至成長6.19%。

十銓公司表示，6月營收成長，主因為公司策略性調整線上線下銷售，以及系統整合商SI客戶訂單挹注，輔以各國疫情控制而逐步解封，迎來一波報復性消費潮。在6月營收衝上逾10億元新高挹注，公司第二季營收也攀高至21.6億元，季增率達39.68%。

據研調機構DRAMeXchange預期，第3季DRAM、NAND Flash價格均中止上半年的漲勢，預計價格持平或下跌5%。十銓也超前部署，預期第3季將面臨市場價格波動，提前在第2季加碼行銷力道，因應第三季DRAM及NAND FLASH可能出現的波動，降低跌價風險。

COVID-19(新冠肺炎)疫情使生活形態改變，各種遠距應用所需高速、低延遲、大容量記憶體需求竄出，十銓亦超前部署電商平台，電競和SSD產品線銷量連續三個月正成長。

十銓表示，包括疫情衍生的急單效應，伺服器、資料中心客戶調節庫存水位，手機iPhone 12、NB等相關裝置商機，以及年底上市的新款遊戲機及歐美遠距教學商務標案等，都將成為重要的觀察指標。長期而言，全球各國5G大規模商轉，將會帶來大量數據處理與運算的硬體需求，可望帶動記憶體持續向上發展。

(時報資訊)