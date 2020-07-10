全球疫情再度升高，美國市場受此影響遞延出貨時程，皇將(4744)6月合併營收7,300萬元，年減45.91%；上半年合併營收4.63億元，年減12.61%。

皇將表示，今年以來，因新冠肺炎造成全球各國管制出入境，擾亂上半年整線設備出貨之時程。目前全球新冠疫情仍反覆尚未停歇，尤其美國市場因疫情再度升高，造成六月原排定之單機設備出貨時程將再順延至下月。整體而言，公司目前之產能滿載，在手訂單並無取消之狀況，唯因各國持續限制出入境，造成客戶無法差旅驗證，以致整線設備出貨仍處遞延狀態。

展望下半年，新冠疫情仍是影響市場的不確定因素，皇將持審慎態度掌握市場動態及商機，長期而言，新冠疫情致使全球藥原料藥供應嚴重短缺，預期藥廠擴充產能的需求將大幅增加。因應市場需求，計劃將在下半年推出新品上市，期在不確定的經濟環境中仍能達成全年營運向上成長的目標。

(時報資訊)