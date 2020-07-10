屏東IG打卡熱點排行榜揭曉！第一名：鹿境梅花鹿生態園區、第二名：看似殘破不堪的廢墟，卻改裝成充滿巧思的樹夏飲事咖啡廳，第三名：鈕扣倉庫餐廳，廢墟改建後彷彿擁有全新靈魂，夜晚點燈更營造出泰國市集氛圍，第四名：青創聚落i／o Studio 彩色貨櫃屋，第五名：充滿彩色建築、人文咖啡廳的職人町。以及今年五月隆重亮相的日據時代古蹟-大和旅社，三層樓和洋式建築面貌完全不輸台南林百貨。

新冠肺炎疫情趨緩，隨著國內防疫措施解封，國內旅遊市場的復甦正以翻倍速成長！隨著七月一號安心旅遊上路，搭配三倍券爆炸性的消費力，可望再度帶動國旅熱潮！根據雄獅旅遊產業研究中心調查結果，以屏東來說，6月國旅訂單量較4月暴增6倍，光是訂房數量，六月份就比四月份暴增7倍，今年1-6月的業績也比去年同期成長5成，屏東儼然成消費者時下出遊的當紅炸子雞！

2020《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查結果出爐，屏東縣長潘孟安拿下高達79.5％位居第二！屏東縣政府縣長潘孟安表示，「後疫情時代已正式啟動，旅遊玩法也正迎來轉型，國旅首選就是屏東。7月18日至23日全中運在屏東，歡迎大家來屏東做客」

「還是那個熟悉的屏東，只是你從未想過可以這樣玩。」用六色主題建立屏東旅遊品牌，將屏東玩得更深度、更繽紛。

雄獅主題旅遊深度化、主題化的遊程，用顏色領略台灣最南端的美麗，以藍色來說，找來奈米網紅帶路，單車達人夏美擁有擁有六七萬粉絲，同時也是YAHOO名人專欄運動旅遊達人、太平洋單車代言大使、日本車衣品牌KAPELMUUR大使、Line Q駐站達人，夏美不只領騎，本身更是主題旅遊產品設計師，這條【單車騎旅】騎往國境之南．屏東墾丁X旭海自行車2日行程便是出自她手。除了單車外，還有行程帶你前進墾丁海上風光，包船出海四小時，跳入海中浮潛探索這片美麗藍海，或水上SUP體驗激情，甚至來場加勒比海風情派對！

以代表生活的粉紅色來說，在屏東有許多建築有著懷舊風格，卻融合新的元素注入新的靈魂，行程推出【屏東走拍X美照】手機攝影教學．墾丁後花園秘境．森林系玻璃屋．MUSE設計金獎作品．歐洲風格咖啡館3日行程，包括知名打卡點「職人町」，將畫布改成建築牆，運用繽紛色彩，讓人想起法國里昂有全歐洲最大的壁畫。

晚上入住墾丁夢幻島別墅步拉諾「VILLA」，宛如走在義大利彩色島街頭。再來以橙色意涵多元族群人文藝術來說，【屏東部落美學】禮那里部落深度遊覽、三地門琉璃藝術工坊、手作琉璃工藝、探訪部落美學3日行程。走訪風災過後的重生「排灣族禮那里部落」，堪稱台灣的普羅旺斯，獨特的人文及生態環境，行程中體驗國王祈福儀式及耆老獵人迎賓禮，除此之外，手做琉璃珠手工DIY，讓你「琉」下永恆回憶。

(中時 )