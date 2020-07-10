國民黨立委孔文吉等人，日前爆料總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠前總經理張仲傑涉及4弊案，隨後孔文吉和林為洲辦公室助理紛紛接到恐嚇電話，威脅要讓立委吃子彈。

國民黨黨團10日上午召開「國會議員揭弊，黑道恐嚇吃子彈」記者會，質疑恐嚇電話警署不敢查、有警力顧立委，沒警察抓黑道。警政署回應表示，對此案深表重視，立即指示刑事局專責受理，今已完成報案手續，將成立專案小組全力展開調查，絕不讓犯罪分子以各式暴力犯罪滋擾社會治安。

警政署表示，警方秉持「幫派犯罪零容忍」決心，今年度已實施2波全國同步掃黑專案，共查獲166名治平目標、同時逮捕手下成員1185人，強力壓制幫派氣焰，並將近期影響社會秩序之活躍幫派分子及其「堂口」、「依附寄生行業」，進行全國大規模專案臨檢、掃蕩。

警政署強調，維護民眾之人身安全是警察機關極為重視的一環，對於遭受恐嚇或危害的立法委員，會立即加強人身安全維護，並針對其住家、服務處加強巡邏勤務及密度，全力防制不法。

(中時電子報)