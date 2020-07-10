◎20多歲女美返台無症狀！居檢期間確診 接觸者達35人

我國今（10日）新增2例境外移入確診，其中1位20多歲的女性，長期在美國工作，7月5日入境後沒有不適症狀，但在居家檢疫期間（7日）全身倦怠和肌肉痠痛，採檢後確診，而這名女子的接觸者高達35人。

◎金門發現首例牛結節疹 生鮮牛肉禁止輸本島！

金門爆發首例牛結節疹！牛結節疹是一種急性、亞急性或慢性的牛病毒性疾病，導致牛隻因為泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕、皮毛無法利用及一些病牛因死亡而造成經濟損失，傳播方式是靠牛群中直接或間接接觸，並有藉昆蟲傳播的可能性，農委會今天宣布，即日起生鮮牛肉禁止輸入本島，但牛肉乾不在此限。

◎工作一天就要投！去年未投勞保開罰4396萬元

暑假快到，許多學生會利用此時間打工，但勞保局提醒，暑期打工雖然僅是短暫兼職，雇主仍應在工讀生到職當日申報加勞保並提繳勞工退休金，如去年為例，去年因未加保遭裁罰案件達4450件、總金額達4396萬元，未提繳勞退開罰114件、818.5萬元。

◎為省46元搭霸王車 女子遭罰5.5萬元

總是搭霸王車，這下栽了！台中市48歲陸姓女子，過去就曾有未購票搭乘普悠瑪號的紀錄，前年底她又從斗六站無票進站，途中遭查票時佯稱沒帶錢包、拒絕補票後逕自從無人站下車，遭鐵路警方報請檢方偵辦，彰化地院法官近日依詐欺得利罪，判她拘役55日，若易科罰金，將受罰5.5萬元，相當於票價的1196倍！

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