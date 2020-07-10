教育部體育署以「運動好人才，企業動起來」為口號，推動「企業聘用運動指導員」計畫，10日記者會公布運動指導員媒合會活動內容，並邀請亞元科技股份有限公司及康聯生醫科技股份有限公司現身說法，分享聘用運動指導員與推展職工運動的經驗與收穫，開場表演則由聯維有線電視股份有限公司的運動社團擔綱，以熱力奔放的拳擊有氧展現職工運動活力，號召更多企業進用體育運動人才，帶動員工運動風氣。

體育署長高俊雄表示，我國職工族群常因沒有時間、工作太累或懶得運動，以致運動量普遍不足，因此體育署從企業內部著手，由運動指導員做領頭羊，規劃系列運動課程或休閒活動，讓企業員工利用空班或下班時間有效率地活絡身心，截至今(109)年6月底，已輔導212家企業聘用334名體育運動專業人員，補助企業辦理1,099項員工運動休閒活動，逾26萬人次參與。參與補助的企業表示，以前從沒想過能在公司運動，在運動指導員的有效帶動及體育署挹注相關資源下，成功提升公司的運動風氣、活絡工作氣氛。

亞元科技嚴維群董事長表示，「運動」已成為凝聚全體同仁向心力的重要鏈結！公司目前已聘用2位運動指導員，洞察環境與目標導向是他們的優勢，更能與職場工作契合，體育署推行這樣的方案，有助企業對於運動人才的進用與培訓；康聯生醫吳良襄董事長則指出，公司除了提供員工及顧客運動諮詢服務，並開設多元主題運動與慢性病健康促進課程，舉辦員工健康家庭日等活動，凝聚企業向心力，促進員工、家人與顧客健康。

為了把運動好人才推薦給企業，讓企業員工都能動起來，體育署結合「2020台灣運動產業博覽會」訂於7月19日(星期日)在松山文創園區、8月7日(星期五)在IEAT會議中心舉辦「2020運動人才就業媒合會」，推出「填履歷領百元卡，面試再抽電影票」活動。媒合會除了提供求職者諮詢服務，還邀請運動專業領域前輩來分享轉職經驗，歡迎體育運動人才踴躍參與。

高俊雄表示，「2020台灣運動產業博覽會」自7月17日至8月9日將在松山文創園區展出，以「撼動未來，Moving the Future」為主題，用「運動與科技」貫穿各展區，分為「運動日常」、「運動專業」、「撼動館」、「未來館」及「電競及多功能館」五大展區，並於戶外設置運動風格市集，週末更規劃在運動廣場舉辦各項活動，透過運動產業知識內容傳遞，搭配互動體驗裝置，讓民眾身歷其境感受體壇奧運文物、運動科技及電競展示等，歡迎民眾把握機會免費參觀。

體育署誠摯邀請更多企業加入聘用運動指導員行列，共同打造健康活力職場，透過規律運動改善員工的生活型態，進而提升工作效率，增加企業競爭力。「i運動資訊平台」(https://isports.sa.gov.tw)提供運動指導員求職及企業求才服務，歡迎運動人才登錄履歷及企業刊載職缺，期待各產業鏈能發揮大手牽小手的作用，用運動代替應酬，搭起運動與生意的橋樑。

(中時 )