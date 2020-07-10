不受年中盤點影響，永裕（1323）6月營收2.98億元，月增4.22％，年成長3.82％，逆勢雙增，表現優於預期。分析師表示，永裕首季EPS0.74元，攀歷年同期新高。第二季雖面臨新台幣走升，但出貨組合毛利仍可延續高檔，推估單季獲利仍有機會創新高，帶動上半年每股盈餘刷新歷年同期紀錄。

受到新冠肺炎疫情影響，永裕上半年營收16.62億元，年減4.98％，但在持續受惠高端品業績發酵及個人、家庭清潔抗菌防疫用品的包材增量，優化產品組合，有助提振毛利率表現。

展望後市，永裕認為，仍需視歐美日疫情發展的變化，審慎應對客戶可能為降低受到疫情之影響，在調控庫存之下，或會減緩下單量，但仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機，力保盈餘能量。

另，浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整，預計啟用投產的時程將延緩至2021年第二季。

(工商 )