位於新北市一間肉羹店，在臉書PO徵人訊息，一名女子看到訊息前往應徵，且期間曾透露自己有「女朋友」，某天下班老闆找藉口留女子下來陪喝酒，說是要聊「心理學」，想不到老闆趁女員工喝醉後，將生殖器塞入嘴巴，失敗後竟直接硬上，害女子身心靈相當崩潰。

2018年一間肉羹店張姓老闆，在臉書社團「我是新莊人」發布徵人訊息，受害女子應徵到工作後，主要在店裡洗碗、備料、幫忙上菜等，上班期間女子曾向老闆坦承是女同性戀，且交往中的女友也常到店裡接她下班，之後老闆行為開始有點奇怪，因此被害女子的女友，便找親弟也到該肉羹店上班。

某天老闆突然要求女友親弟提早下班，關店後向受害女子表示「要教怎麼滷肉」，騙上樓後開始強迫女子喝酒，又說要到床上聊心理學，女子當天身體不適，很快就不勝酒力，老闆見狀將生殖器塞進女子嘴裡，但未能如願，老闆不放棄直接脫光女子衣服，沒戴套直接硬上，事後還問「爽嗎」、「喜歡嗎」。

受害女子事後向女友哭訴，整起事件曝光，老闆在法庭上辯稱「兩人是兩情相悅」、「發生關係後隔天正常上班，與女友正常互動」，但法官認為張姓老闆明知女子是同性戀，且身為老闆未照顧體貼員工，不尊重被害者自主權，最後依強制性交罪判處張男有期徒刑3年8月，全案可上訴。

(中時電子報)