炎炎夏日陽光好，雖然炎熱，但也很適合從事戶外活動。旅遊平台最近就精選水陸空6種不同的戶外極限挑戰體驗，包括極速滑水、秘境溯溪、岸邊峭壁攀岩、滑翔傘、輕航機，甚至是在台北101最高樓戶外平台漫步，適合喜歡刺激的人挑戰一下！

1.滑水

近年越來越熱門的「滑水」運動是許多戶外極限玩家的新寵，由快艇在前方帶領，利用繩子的拉力 ， 讓玩家站立在滑水板上飆速前進，是個極需平衡與肌力的運動；訓練有素的滑水玩家還能利用速度感做出跳耀、翻轉等高難度動作，不僅挑戰自我極限，還能拍出帥氣十足的照片！若是想嘗試又害怕失敗的人，還可以到澎湖體驗寬板滑水，跟著專業教練指導、輕鬆掌握滑水技巧，高速奔馳在海上享受乘風破浪的快感，同時沉浸在離島海天一色的壯闊美景裡。

在花蓮山林中，團體合作挑戰溯溪。（圖／KLOOK提供）

2.溯溪

距離台北市區僅1個小時車程的石門老梅冷泉就能挑戰溯溪，探尋清澈乾淨的老梅溪與瀑布，在專業教練帶領下穿越叢林，與夥伴協力合作挑戰10米高的溪中攀岩。想更深入前往原始溪谷美麗秘境的話，不妨在花蓮的山林中嘗試渡溪、攀瀑上登、跳水和天然spa，由專業教練帶領前往最佳跳水點，體驗在山林一躍而下的刺激感！

攀岩享受手腳並用登頂的原始感動。（圖／KLOOK提供）

3.攀岩

位於東北角的龍洞 ， 擁有世界數一數二的海岸岩場，吸引來自世界各地的攀岩者前來挑戰，跟著專業教練的指點，即使是初學者也能感受手腳並用、一步步攀高登頂的興奮感，成功登頂後，眼前所見更是一望無盡的美麗海洋，龍洞浩瀚的海岸線就在腳下，隔著「龍洞灣」的「鼻頭角」輪廓清晰可見，非常賞心悅目。

前往花蓮體驗滑翔傘，以雄鷹的視角俯瞰花東縱谷。（圖／KLOOK提供）

4.滑翔傘

乘坐滑翔傘、在高空翱翔，真的很嗨！在花蓮可以俯瞰花東縱谷的壯觀美景，海岸山脈任一側的山峰任你欣賞，或遙望一望無際的太平洋，感受自由翱翔的快感，或是到南投埔里 ， 從高空俯瞰遠古湖泊乾涸而遺留下來的埔里盆地，起伏的丘陵和四周包圍著的山脈盡收眼底。記得找有經驗豐富的專業教練全程一起滑行，即便是第一次體驗滑翔傘飛行也不用擔心。

屏東跟花蓮都有飛行場可體驗輕航機。（圖／KLOOK提供）

5.輕航機

愛刺激愛挑戰的你 ， 曾幻想過駕駛飛機的感覺嗎？在專業機師教練全程陪同指導下，駕駛著有輕航機，一圓當飛行員的夢想吧！無需任何經驗即可參與，體驗包含10或15分鐘的地面指導，再隨著引擎聲激起興奮的心情，帶你向北飛行高達3,000呎的高空，享受壯麗美景帶給你的震撼。

台北101戶外觀景台，從全新高度飽覽台北城市美景。（圖／KLOOK提供）

6.台北101戶外觀景台Skyline 460

去年才開放的台北101戶外觀景台Skyline 460 ， 在短短的時間內成為新興的熱門景點，站在海拔460公尺高處進行高空漫步體驗，享受雲霧圍繞以及寬闊無遮蔽的全景視野，更能近距離仰望101大樓最高點508公尺高的塔尖，享受佇立在巔峰的快感。

(中時電子報)