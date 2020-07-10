台北市長柯文哲8日大動作開記者會，報告大巨蛋把關成果，9日又接受電視台專訪，坦承照自己步調準備2024總統大選，北市議員王世堅說，送柯3個字「省省吧」，柯應先把市政做好、把大巨蛋爭議解決，至於總統大選，「睏懵睏，嘸通暝夢！」

近來北市府與遠雄對於各界質疑大巨蛋偷施工，皆口徑一致稱合乎14項公安工項，王世堅指出，大巨蛋2015年停工時完工度80％，5年來完工度到82％，但從外觀進度來看，明顯不只進展2％，質疑市府根本默許遠雄偷偷施工。

記者日前多次向北市建管處、遠雄發言人求證大巨蛋停工時的完工進度，雙雙拒絕透露、背書任何數據，王世堅說，停工5年，布幕一拉開很多工程都完工，市府不敢承認也不敢否認，一方面是社會憤怒，一方面停工狀態下做完的東西不能查驗，法理上說不過去。

王世堅說，柯文哲說大巨蛋公開透明，其實是「公開偷偷施作」，柯跟遠雄私下密商協議，默許遠雄施工，如今還說為2024總統大選做準備，送他3個字「省省吧」，先把市政做好、把大巨蛋解決，不然多講多漏氣，台灣人厚道，不願口出惡言，不然大巨蛋案在民眾心裡觀感也是3個字，奉勸柯「睏懵睏，嘸通暝夢」。

遠雄集團發言人楊舜欽表示，完工進度的躍進，跟工序、時間不一定是連動的，例如機電工程占工程進度比例小、施工期間卻長，停工5年僅施作14項公安工項，完工度從80％到82％尚屬合理，但要讓議員及社會大眾理解，恐難解釋得清。

(中時 )