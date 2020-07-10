新北市消防局今（10日）下午4時許獲報，烏來區巴福越嶺古道傳出有民眾遭虎頭蜂螫傷，報案民眾稱，目前有3人被螫傷、均為男性，還能可以自行移動到福山端的登山口，消防局已派遣救護車前往待命。

另外，報案民眾也指出，一行約20人，目前有7人已經走出登山口，尚有13人尚未走到登山口。

(中時 )