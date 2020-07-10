台北市議員羅智強。(圖/本報資料照，黃福其攝)

再過三天，就是前總統馬英九的生日，國民黨台北市議員羅智強和立委鄭正鈐帶領一群年輕朋友，提前幫馬英九慶生並送上蛋糕和祝福。羅智強表示，今天的慶生活動很順利，而他也想大聲對馬前總統說，「我們以你為榮」。

羅智強在臉書上指出，再過三天，是馬英九總統七十歲生日，今天特別帶著未來沙龍工作坊的年輕朋友，提前幫馬總統慶生。今日的慶生活動進行得十分愉快，馬總統今天談興超好，從戀愛、求學、在經國先生身邊工作到當上總統，對年輕朋友有問必答，大家從頭笑到尾，非常歡樂的聚會。

羅智強還表示，一定要大聲的對馬總統說，「正道不孤，馬總統，我們以你為榮」，並祝馬總統生日快樂。

網友們也留言回應，「祝馬前總統：生日快樂，事事順心、國民黨加油」、「馬總統~七十大壽生日快樂」、「提前三天向馬前總統祝福生日快樂，身體健康，永遠年輕」、「總統，生日快樂」。

(中時電子報)