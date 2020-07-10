高雄一名劉姓女子半夜肚子痛，送往醫院急診室，想不到掛號時因精神狀況太差，沒注意到被值班的護士小姐摸走了信用卡，還被她盜刷了6萬多元！讓被盜刷的劉女直呼：「太離譜！」靠著唯一的一張監視器照片，劉女竟靠著「神助攻」，讓她找到了真正的小偷，也讓警方感到不可思議…

劉女回想當天晚上，因精神狀況實在太差，只好將錢包交給值班的護士，取出裏頭健保卡協助掛號。沒人知道其中一名女護士竟是名偷竊慣犯，順手將劉女的信用卡給摸走，隔天馬上溜至3C賣場現場盜刷兩台價值6萬4千元的筆記型電腦，晚間8.她還想去百貨公司盜刷價值8萬元金飾，可惜保護機制未通過，盜刷不成。

而另一頭，警方因線索不足，調查進度嚴重落後，心急如焚的劉小姐只好拜託警方將監視器畫面截圖一份，讓她帶至神壇擲筊，希望尋求神明的力量為她指引明燈。起初她擲筊三次無果，奇怪的是，過程中她的肚子愈發陣痛，隨後引發胃痙攣，更扯的是救護車竟捨近求遠，將她送往了當晚急救的醫院…

一到急診室，劉女立刻認出了當時協助掛號的護士小姐，心生懷疑便馬上報警。警方帶回警局訊問後，女護士坦承犯罪，還謊稱有精神疾病想減輕判刑，讓警方感到荒謬至極。網友看完也紛紛回應「真是神助攻啊！」「求神明指引一條路啊！」「那座廟在哪？在線等」

(中時電子報)