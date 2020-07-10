H2O水京棧酒店3周年不忘熱心公益，贈送樂器烏克麗麗並提供免費教學課程。（柯宗緯攝）

京城建設轉投資的H2O水京棧酒店，開幕3周年，因臨近高雄巨蛋，成為不少天后阿妹等歌手爭相入住。營運期間更拿下五星級飯店殊榮，為回饋消費者7月21至27日祭出限時優惠，3折至9折不等，其中房價最殺每晚1680元，還含早餐，CP值破表。

H2O指出，隨著疫情趨緩，近來住宿率維持4成左右，今年周年慶攜手「癌症希望基金會」一同將滿滿的愛與力量傳遞給每位病友、家屬與醫療團隊以及偕同「京城慈善基金會」致贈衛生福利部南區兒童之家獎學金及Picasso - H₂O Bakery精緻禮盒，冀望將這份感動與喜悅傳遞給每一位孩童。

H2O也特別感謝合作夥伴- 晶采樂團創意整合，贈送樂器烏克麗麗並提供免費教學課程，透過響應公益活動，逐步履行企業社會責任。

H2O感謝政府嚴密的防疫工作以及許多無私奉獻的醫護天使，讓台灣的防疫成果被全世界看見。3周年活動，7月21日至7月27日折扣倒數9折～3折，H₂O Hotel X Picasso - H₂O Bakery全面住房、餐飲感恩優惠。

據了解，最便宜的房價在7月27日當天，殺到剩1680元，目前已經熱銷百間。詳洽http：／／www.h2ohotel.com.tw／zh-tw／news／382。

(中時 )