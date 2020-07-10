宏遠證（6015）10日與光隆證完成營業讓與簽約，正式擴大版圖跨入花東地區，營業據點將擴增至全台10家分公司，在整體券商經紀業務市占率排名可望提升。

宏遠證與光隆證雙方皆經過董事會及股東會同意，並完成簽約，預計明年2021年2月17日正式完成營業讓與。

宏遠證總經理林禎民表示，光隆證券是花蓮地區的優質券商，2018及2019年稅後淨利分別為2,210萬元及2,018.6萬元，2020年1至5月自結稅後淨利已達1,331.2萬元，獲利能力不錯。

宏遠證完成受讓光隆證，可望持續提升其經紀業務市占率與績效表現，對整體營運將有正面的助益。

林禎民指出，宏遠證近期深耕數位金融領域，已開發了宏遠證券-線上開戶APP、宏遠證券-宏利旺APP，同時整合AI智能系統、利用大數據分析，開發了智能策略選股平台-宏遠輿情大師 APP，預期深耕花東地區之後，應能發揮一加一大於二的效益。

(工商 )