遠傳電信（4904）10日公佈6月自結合併營收61.63億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.80億元與7.66億元，每股盈餘 (EPS)0.24元，年成長8.7%。

累計至6月，遠傳合併總營收380.64億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為138.88億元與44.11億元；自結稅後每股盈餘1.35元。

遠傳表示，第二季淨利超越財測目標達到109%，累計1~6月EPS已達全年度財測目標的55%。

在營運策略奏效下，上半年新經濟總體營收較去年同期成長26%，其中資通訊業務營收較去年同期增加53%，行動商務與數位媒體服務皆較去年同期成長11%。資通訊業務營收中，除了與博弘雲端科技結盟綜效持續顯現，雲端服務營收年成長率達84%、物聯網服務收入年成長率達298%。

遠傳行動通訊業務表現穩定向上，月租型用戶數維持正成長，月租型客戶流失率僅1.21%，創歷史新低。

遠傳「心5G」正式起跑，遠傳強調，該公司在3.5GHz頻段拿下魚肚當頻位及80mhz大寬頻，頂級頻譜DNA是5G發展致勝關鍵，遠傳握有絕佳的5G頻寬和黃金位置，於5G競標、網路建置、應用開發，充分展現發展5G的企圖心，未來將以5G加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜，打造5G全網體驗以及全新服務。

另外，遠傳5G將積極結盟產業夥伴，擴大5G生態圈，推出多元創新的服務。目前已與台達、微軟三強聯手打造全台第一個5G智慧工廠，並與台東縣政府合作，插旗台東佈建5G遠距診療應用。另外，也與台灣智慧駕駛(Turing Drive)等夥伴共同研發5G智慧公車，並於信義路試驗運行。未來將持續透過跨業合作展現綜效

(工商 )