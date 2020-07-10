為解決紛擾20多年的課稅爭議，太極門近百名弟子10日聚集在台中地檢署外、高舉布條抗議，並按鈴申告中區國稅局前副局長蕭樹村違法徵收罪；抗議群眾認為，蕭任內對1992年的太極門綜所稅課稅違法，卻始終未停止執行，導致弟子房產遭拍賣，盼撤銷此課稅案。
高舉寫著「拒絕人權迫害」、「撤銷違法稅單」及「違法強行拍賣，公然搶奪民產」等樣字的白布條或看板，近百名來自全台各地的太極門弟子站在台中地檢署外表達不滿；緊接著，10名弟子代表在律師陪同下按鈴申告蕭樹村涉及刑法違法徵收罪，檢方則派員受理。
抗議弟子表示，太極門氣功養生學會成立於1966年，從成立後至1990年、1997年至現在的綜所稅課稅都沒有問題，但受1996年間宗教掃黑事件波及，當時檢察官侯寬仁以假證據、假證人蓄意製造假案，國稅局也未依職責調查，僅憑一張不實的起訴書就開出營業稅、綜所稅假稅單，衍生出1991年至1996年的課稅爭議。
抗議弟子強調，最高法院2007對假案做出無罪無稅確定判決，並認定敬師禮屬贈與性質、依稅法規定應屬免所得稅，且代辦統一購買練功服也非營利販售、無營業稅問題，顯示太極門根本沒欠稅，國稅局當時就應撤銷對太極門的課稅處分，也不應查封資產、拍賣房產。
太極門弟子認為，國稅局早就知道當時的課稅有問題，也曾承諾要解決，但蕭樹村任職中區國稅局副局長石出席2010年立法院公聽會後仍持續違法強行拍賣相關房產，根本是讓國稅局陷入錯誤的循環中，呼籲國稅局立即撤銷相關錯誤課稅與處分，否則要告到底。
中區國稅局則表示，蕭樹村已經退休，國稅局尊重司法判決並依法處理。台中地檢署則收案偵辦。
(中時 )
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