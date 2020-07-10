太極門弟子到台中地檢署按鈴申告前中區國稅局副局長蕭樹村違法徵收。（太極門提供／林欣儀台中傳真）

為解決紛擾20多年的課稅爭議，太極門近百名弟子10日聚集在台中地檢署外、高舉布條抗議，並按鈴申告中區國稅局前副局長蕭樹村違法徵收罪；抗議群眾認為，蕭任內對1992年的太極門綜所稅課稅違法，卻始終未停止執行，導致弟子房產遭拍賣，盼撤銷此課稅案。

高舉寫著「拒絕人權迫害」、「撤銷違法稅單」及「違法強行拍賣，公然搶奪民產」等樣字的白布條或看板，近百名來自全台各地的太極門弟子站在台中地檢署外表達不滿；緊接著，10名弟子代表在律師陪同下按鈴申告蕭樹村涉及刑法違法徵收罪，檢方則派員受理。

抗議弟子表示，太極門氣功養生學會成立於1966年，從成立後至1990年、1997年至現在的綜所稅課稅都沒有問題，但受1996年間宗教掃黑事件波及，當時檢察官侯寬仁以假證據、假證人蓄意製造假案，國稅局也未依職責調查，僅憑一張不實的起訴書就開出營業稅、綜所稅假稅單，衍生出1991年至1996年的課稅爭議。

抗議弟子強調，最高法院2007對假案做出無罪無稅確定判決，並認定敬師禮屬贈與性質、依稅法規定應屬免所得稅，且代辦統一購買練功服也非營利販售、無營業稅問題，顯示太極門根本沒欠稅，國稅局當時就應撤銷對太極門的課稅處分，也不應查封資產、拍賣房產。

太極門弟子認為，國稅局早就知道當時的課稅有問題，也曾承諾要解決，但蕭樹村任職中區國稅局副局長石出席2010年立法院公聽會後仍持續違法強行拍賣相關房產，根本是讓國稅局陷入錯誤的循環中，呼籲國稅局立即撤銷相關錯誤課稅與處分，否則要告到底。

中區國稅局則表示，蕭樹村已經退休，國稅局尊重司法判決並依法處理。台中地檢署則收案偵辦。

(中時 )