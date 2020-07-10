台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)2020年6月自結營收6.6億元，月增達23.16%，惟較去年同期減少13.3%；1-6月自結合併營收37.75億元，較去年同期減少18.35%；展望第三季，隨著海外需求回溫、接單量增，第三季展望轉趨樂觀。

春雨董事長林輝政表示，台灣內銷建築類扣件出貨持續穩健，外銷部分雖仍受到疫情因素干擾需求尚未提振，但來自海外地區的業績已率先回溫，帶動公司6月營收較5月大幅成長逾2成。春雨指出，中國子公司於5月即有走出營運谷底跡象，6月更重返成長軌道，因此中國地區營收較去年同期成長7.1%。此外，美國與印尼市場受惠重啟經濟活動後的復工復產積極，上述兩個區域6月營收表現亦逐月改善，均較4月及5月回升。

對於第三季營運表現，林輝政看法轉趨樂觀。他指出，中鋼5月底開盤，儘管調降第三季鋼品價格卻有助提升接單，加上海外疫情減緩，各產業開始復工，扣件市場需求會逐步回溫。從復工初期急單湧現，以及6月的接單量已見回升，顯見疫情對公司營運造成的影響主要落在第二季，相信最壞的情況已過，第三季業績可望由谷底緩步上升。

(時報資訊)