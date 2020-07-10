網家(8044)6月合併營收35.86億元，年成長20.76％，創歷年同期新高，另一方面，達成連續12個月的營收站穩30億元，第2季營收亦突破百億元，來到102.93億元，連續3季達到百億元，也創歷年同期新高，上半年合併營收209.73億元，年成長16.33％，同樣是歷年同期新高。

6月營收受惠PChome線上購物20周年慶，不僅結合線下快閃店實體活動，整合虛實消費體驗，更於站上同步集結百大知名品牌推出各種優惠活動，帶出亮眼的營運動能，其中帶動Dyson、碧兒泉業績倍增、幫寶適業績年增逾3倍的優異表現。

同時6月夏季高溫狂飆，炎熱天氣促使消費者依賴網購採買，生活用品、食品和日用品銷量激增，而娛樂商機也受到消費者青睞，台灣境內管制逐漸解封，6月起民眾紛紛計畫出遊，添購戶外及玩水用品和運動商品，其中以空拍機業績年增2倍最夯，而受酷暑影響，宅在家消磨時間的電玩商品也衝出業績年成長近2倍的好成績。

同時，旗下PChome 24h購物今年上半年行動端已占全站流量逾60％，且活躍行動端用戶更達近百萬，也帶動上半年行動端新增會員數年增80％。看好行動購物趨勢，PChome 24h購物今年持續優化行動端服務，受惠行動端流暢的介面設計，消費者可於60秒內快速完成購買流程，並在24小時內收到訂購商品，滿足各式生活中緊急的購物需求。

網家響應振興三倍券政策，也開放綁定Pi拍錢包，登錄成功即可在適用通路累計消費滿3,000元回饋政府振興三倍券的2,000P幣。為促進消費、擴大振興，Pi拍錢包加碼「三倍券強勢開拍，P幣放大100％」活動，主推P幣折抵消費，筆筆P幣折抵隨機回饋最高100％，透過P幣回饋擴大消費範圍和頻次，期望運用點數經濟資源形成合作通路持續流通、發揮活絡市場經濟的加乘效果，連結18萬通路打造多元消費場景。

(時報資訊)