真好玩(8491)年度大作《天啟紀元》上市創下佳績，搶下雙平台冠亞軍寶座，帶動6月營收達0.71億元，月增33.14％。董事長周玄昆表示，《天啟紀元》是市場上較為特殊題材MMORPG，自6月17日正式上市至今皆有不錯營收表現，真好玩正努力持續優化遊戲，並將提供更豐富的遊戲內容給喜愛《天啟紀元》的玩家，預期7月在新遊戲完整貢獻下，將可有效挹注真好玩整體營收成長。

而7月初真好玩已於韓國推出《天啟紀元》事前預約活動，至今不到10天時間，預約人數已超過20萬人。周玄昆表示，韓國、日本及歐美市場為高ARPPU的國家，玩家於手遊上消費單價高於台灣玩家1.5～1.8倍，而真好玩過去曾以《那一劍江湖》搶下韓國市場前10名的營收佳績，也為真好玩貢獻超過40％的海外營收成績，今年再戰韓國市場，將推出以台港澳地區版本為基礎優化的遊戲版本，再搭配在地化的行銷策略，邀請到韓國當地知名男星，飾演電視劇《偉大的誘惑者》帥氣男主角-禹棹煥擔任遊戲代言人，日前推出的事前預約活動已吸引超過20萬人參與，成功超越過去《那一劍江湖》的預約人數，以超高人氣度的偶像加持，加上複製過去成功營運經驗，在兩地市場雙引擎發動下，真好玩第3季業績將可望有大幅成長。

(時報資訊)