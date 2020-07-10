遠距生活需求強勁，台達電(2308)6月合併營業收入為238.13億元，月增1%，為108年8月以來單月新高，累計第2季合併營收為706.93億元，季增26.97%，為去年第3季以來單季新高，由於第3季進入傳統旺季，電源、風扇及IA等產品需求不錯，且被動元件持穩，台達電預估，第3季營運可望優於第2季。

台達電6月合併營業收入為238.13億元，較109年5月成長1%，較108年同月減少6%，為108年8月以來單月新高，累計第2季合併營收為706.93億元，季增26.97%，為去年第3季以來單季新高，累計1到6月合併營業收入為1263.73億元，較108年同期減少0.9%；儘管電子產業第3季傳統旺季變數不少，但台達電第3季營運仍可望優於第2季。

台達電董事長海英俊表示，全球疫情確診人數持續增加，而各國開始陸續解封，是否造成第二波感染是未知數，加上美國種族問題及中美關係緊張等，今年下半年變數多，實在難以預測，不過目前看起來，第3季整體營運還是優於第2季。

台達電去年中完成收購泰達電，目前中國產能約佔70%，泰達約佔逾20%，興建中的印度新廠受到疫情延遲至6月復工，根據台達電規畫，印度廠以供應印度市場為主，產品則是以IA自動化、通訊電源及不斷電系統為主。

(時報資訊)