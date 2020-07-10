日前國民黨籍高市議員邱于軒在議會質詢時，爆出林園區一所幼兒園發生老師不當管教，高雄市兒童教保協會10日聯合幼補教團體開記者會，譴責邱于軒的作秀行為，造成幼兒園老師恐慌，大爆離職潮，導致幼兒園難以經營。

高雄市兒童教保協會理事長李美雲表示，邱于軒在議會質詢後，教育局配合邱于軒對幼兒園進行積查，讓老師人心惶惶，導致該幼兒園4位老師提出離職，若未來議員持續以這種作秀方式行事，恐怕沒人敢當幼兒園老師，這是對幼教界極大的傷害。

邱于軒對於遭到幼補教團體譴責哽咽作出回應，她不覺得這個是作秀，只是點破了很多政治人物長期基於人情壓力之下也許不敢呈現的事實，這樣她錯在哪裡？她說的沒有一句是謊話，只是做1件對得起自己良心的事，因為無法漠視此事，這完全無關政治，更不是作秀。

高雄市教育局表示，維護教保環境安全立場與幼教團體相同，讓幼兒在安全環境下接受教保服務，但接獲民眾反映幼兒園違規或不當管教情事，到園查察程序與結果，皆依法行政，並配合社會局釐清兒少保護事件，同步進行相關督導與輔導，以確保高雄教保服務品質與幼兒受教權益。

(中時 )