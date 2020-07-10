國民黨團總召林為洲、藍委孔文吉前天踢爆，總統府祕書長外甥、唐榮前總經理張仲傑任內涉4起弊案，經濟部調查後確認有違失，卻僅以加密公文函文給唐榮要求檢討改進。黨團今天舉發張仲傑涉犯背信罪，並將刑事告發狀寄往高雄地檢署，要求雄檢迅速偵辦，務必查個水落石出。

國民黨團總召林為洲認為，唐榮前總經理張仲傑在任內，低價販售唐榮公司的鋼材給紅雲公司，並且圖利親戚，將公司標案發包給2個兒子與妻子，違背總經理職權與損害公司利益，認為張仲傑涉犯刑法第342條背信罪，向雄檢遞狀告發。

國民黨團的刑事告發狀寫到，張仲傑自73年進入唐榮公司服務，在80年開始接觸工會事務，並於84年成立唐榮產業工會理事，後來擔任7屆理事長，105年辭去理事長職務，轉身擔任董事長辦公室主任，107年3月升任為副總經理，同年10月因時任董事長陳明漢、總經理陳億和相繼請辭，張接任代理總經理，同年底，經濟部函告升任總經理。

國民黨團質疑，被告張仲傑不具有專業職能，卻能夠在3年內從勞工董事，旋即升至年薪400萬的唐榮總經理，不僅業界少見，更是唐榮公司的第一人；且張仲傑任內績效極差，去年和今年前4月虧損逾16億元，累計虧損近資本額35億元，而且勞資關係不睦，顯見其派任為政治酬庸。

(中時 )