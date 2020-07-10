黃金向來是市場的重要避險資產、也是股市下跌的最佳避風港，因此通常黃金上漲、股市就下跌，但近期卻出現金價與股市同步漲、跌的詭異現象；對此，專家表示，全球央行瘋狂降息，導致很多國家實質利率降到負值，投資人持有黃金的獲利將勝過債券的收益。

MarketWatch報導，全球央行祭出寬鬆貨幣政策，美國和許多國家經過通膨調整後的實質利率已降至負值，意指持有黃金的機會成本消失了。

Renaissance Macro Research 分析師 Jeff deGraaf指出，實質利率轉為負值，投資人持有黃金這類避險​​資產的機會成本消失，因此有助於帶動金價上漲。

儘管周三金價上漲0.6%來到1820.60美元，創下2011年9月以來新高，但周四就下跌0.9%，收在1803.80美元，與此同時，標普500指數也同樣挫跌1%。

數據顯示，黃金今年以來已飆漲逾18%。

荷蘭銀行貴金屬分析師 Georgette Boele表示，黃金與股票的走勢越來越同步，反而讓黃金的表現更像風險資產，主要由實際收益率下滑所造成。他認為，央行政策是金價上漲最強大推手，因為很多國家的利率都接近零，接下來升息的機率也不太大。

美國聯準會（Fed）實施無上限QE，資金湧入市場，貨幣價值下跌，殖利率曲線獲得控制，也代表美國公債殖利率上升空間有限。

Boele認為，這一切都為黃金營造看漲的空間， 投資人也趁金價拉回進場布局，「目前金價已經跨越1800 美元的心理關卡，未來可能持續往1921美元歷史高點邁進，至於衝破下一道門檻2000美元也是遲早的事。」

(中時電子報)