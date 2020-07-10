桃園市中壢區去年9月，1名41歲古姓男子持刀砍殺陳姓友人，陳身中57刀，古隨後到派出所自首，桃園地方法院審理後，依照殺人罪判古男12年有期徒刑，並因其罹患「酒精引發的精神病症」，產生妄想內容，執行完畢後需監護5年。

古姓男子長期住在59歲陳姓友人中壢租屋處，因古不工作，又愛喝酒，兩人常發生口角爭執，去年4月時古男被陳男趕出住處，古因此懷恨在心，去年9月18日下午兩人一言不合在屋內吵架，古男衝進廚房拿了殺魚刀及菜刀朝陳男砍殺，陳身中57刀，脖子幾乎被砍斷喪命，古則在案發8分鐘後向警方投案，

法官認為，古男因為長期持續飲酒，出現幻聽干擾、失眠與焦慮情緒，罹患「酒精引發的精神病症」，因此到醫院就診。另外案發時，被告處於「酒精引發的精神病症」急性發作狀態，並有幻聽，不過內容主要是自殘，並未肯定是因為幻聽指示殺人。不過推測古男當時因為「酒精引發的精神病症」急性發作影響，辨識行為能力有所減損，但未達到顯著降低的程度。

法院認為，古男和死者為朋友關係，案發前還投訴陳男家中，居然未能控制衝動，持刀砍殺陳，不過考慮到古男案發時受到情緒不穩影響，且案發後隨即自首。給予有期徒刑12年，不過因為古長期飲酒，對身心狀態產生極劣影響，出現幻聽、妄想，因此執行完畢後，令入相當處所施以監護5年。

(中時 )