醫療單據拍照上傳，保險公司就可迅速核撥保險金，金管會提四條件限制。金管會公布壽險理賠影像送件規範，一是保單種類限日額型及實支實付型的住院醫療或傷害醫療，二為單次申請理賠限10萬元以內，三限制只能匯款到被保險人帳戶，四限住院、不需要正本理賠且事故原因無需調查。

同時保戶將理賠單據上傳後，壽險公司審核後即可逕行理賠撥款，但保戶仍是必須將單據寄回壽險公司，若沒有寄回，壽險公司必須調查影像是否屬實，且該名保戶下次就不能再用影像申請理賠。

台灣人壽向金管會申請業務試辦，即試辦相關醫療單據可拍照上傳後，台壽即快速審核、快速撥款理賠給保戶，這項業務試辦已在今年5月確定成功，且保險局也已核准台壽正式開辦此項業務，同時准許其他壽險公司在相同條件與方式下，亦可免申請即逕自開辦影像上傳的理賠申請服務。

金管會公布「人身保險業辦理理賠影像送件業務應遵循事項規範」，讓有意開辦同款服務的壽險公司遵循。

影像上傳申請理賠要符合四項限制，即日額及實支實付的住院醫療費用、意外醫療費用的理賠；單筆理賠金額在10萬元以內；事故原因無需調查，實支實付不需要正本理賠；壽險公司若是接受影像上傳申請者，理賠金僅能匯往被保險人帳戶。不符合上述條件者，壽險公司必須收到文件正本才能理賠。

同時保戶必須在保險公司建置的網站專區或網頁申請理賠，首次申請必須填寫相關個資同意文件，亦要將同意文件正本繳回保險公司，未來若保戶醫療單據正本沒有繳回，保險公司也要停止同一保戶再使用影像申請理賠，若有文件偽造，保險公司要依法造訴或追償。

保險局亦要求開辦影像理賠的壽險公司，每半年就要檢討三大點，一是理賠正確率不得低於傳統紙本申請，包括給付範圍、金額及給付對象；平均理賠天數至少比傳統理賠申請天數要少一天；正本繳回率必須100％，未繳回者要啟動調查機制，確定文件真偽。

(工商 )