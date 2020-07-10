商業發展研究院董事長許添財指出，新冠疫情爆發，再次驗證企業面對外部環境劇烈變化必須靈活調整經營模式，消費民眾在疫情期間對網路平台、電子商務的需求大增，展現「零時差、零距離」的消費期待，建議國內142萬家中小企業宜加速投資電商，以順應新經濟時代，尤其是企業領導人和接班世代，責任上就是要強化自身在數位經濟時代的專業能力，快速反應、迅速決策。

商研院CDRI基業長青創二代台北第六期今（10）日舉行始業式，共計16名學員參加，成員有來自餐飲、車業服務、生活時尚、長照、醫療器材等多面向服務產業。商研院表示，學員多正邁向接班的挑戰，藉由上課機會匯聚一堂，可以跨業精進企業管理及心法。

商研院CDRI表示，國內服務業相較其他產業規模小，企業家二代在接班路程中的訓練需求更多元，商研院在經營模式、品牌行銷、成長策略、產業趨勢等領域，皆能提供企業二代們專業諮詢，今天始業式活動便邀請前五屆的學員們共同與會，親身分享在課程中與其他學員們交流的心得，讓年輕二代們在接班路上不孤單。

許添財今天親自主持開幕，引用蘋果合夥創始人賈伯斯曾的話，「消費者不一定知道自己想要什麼」，因為多數時候，消費者是被創造出來的，因此企業應透過與會員們的「雙向互動」關係與「全生命週期服務」，發掘消費者的福利與企業的利潤，形成相輔相成的共榮與永續關係。

(工商 )